أسعار الذهب تقفز مدعومة بالطلب عليه كملاذ آمن بسبب الصراع بالشرق الأوسط

قفزت أسعار الذهب اليوم /الجمعة/، مدعومة بالطلب على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كما تحول الاهتمام صوب تقرير سوق العمل الأمريكي لتقييم مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الناطقة باللغة الإنجليزية أن سعر الذهب خلال المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى 2662.50 دولار للأوقية، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق خلال شهر سبتمبر المماضي، ةحيث سجل آنذاك 2685.42 دولار للأوقية، كذلك حققت السبيكة الذهبية مكاسب بنسبة 0.2% خلال الأسبوع.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% لتصل إلى 2682.10 دولار للأوقية، فيما انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، متراجعة عن أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، ما يجعل السبيكة الذهبية المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

على صعيد متصل، أوضح محللون أنه في حال أظهر تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية - المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم - نقاط قوة، سيكون ذلك إيجابيًا بالنسبة للدولار، ومن ثم ستشهد أسعار الذهب بعض جني الأرباح.

ويرى المتداولون أن هناك فرصة تبلغ نسبتها 69% لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية خفض لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، فإن سعر الفضة في التعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 23.17 دولار للأوقية، وقد حقق مكاسب بنحو 1.8% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري.

كما قفز سعر معدن البلاتين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1001.79 دولار للأوقية، كذلك حقق سعر معدن البلاديوم تقدمًا بنسبة 1.4% ليصل إلى 1013.46 دولار للأوقية.

