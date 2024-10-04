النيابة تستعلم عن صحة شخص أصيب في سقوط مصعد بالهرم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول اصابة شخص في سقوط مصعد داخل عقار بشارع العريش بالهرم، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية له ومعرفة سبب احتجازة، كما امرت بالتحفظ على حارس العقار والمسؤال عن عمل المصد لمعرفة سبب سقوطه، كما كلفت المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية ببلاغ تلقته الاجهزة الامنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجده بإصابة شخص اثر سقوط مصعد داخل عقار بشارع العريش بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، انه اثناء احتجاز شخص داخل مصعد تفاجئ بسقوطه مما ادى الى اصابتة بكسور وجروح جراء السقوط.

تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.