الخطيب يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية

يسافر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي برفقة خالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس الإدارة إلى اليونان يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة في اجتماعات عمومية رابطة الأندية الأوروبية التي ستقام في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة بين يومي 8 و10 أكتوبر الجاري.

وتلقى محمود الخطيب دعوة من ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمشاركة في هذا الاجتماع .

وسيحاول وفد الأهلي الاستفادة من مشاركته في هذا الحدث للتمهيد لإبرام اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات في مجال التسويق والاستثمار الرياضي ومنح فرص معايشة للاعبيه ومدربيه في أوروبا.