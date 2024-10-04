العزاوي: يظل انتصار اكتوبر علامة فارقة  في تاريخنا العربي

الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 02:50 م

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الإستراتيجية ان جيش مصر وشعبه العظيم غيروا مجرى التاريخ في السادس من اكتوبر 1973 والتي كانت علامة فارقه في تاريخنا العربي.

واضاف العزاوي: في تصريحات صحفية لاذاعة صوت العرب ان الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر كانت نتيجة ملحمة لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية والتي جاءت بجهود كبيرة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتي استكملها الرئيس الراحل أنور السادات الذي قام باعادة الثقة بجيش مصر العظيم، حيث ان حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم إنتصاراتها وإنما كانت إختبار حقيقي لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة فعملية العبور كانت معجزة عسكرية مكتملة الأركان لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

وبين العزاوي: ان نصر أكتوبر بين قدرة الشعوب العربية في التلاحم والاصطفاف لاستعادة الارض، والدفاع عن الحق وهي ملحمة قومية وقف كل العرب خلف القيادة السياسية والعسكرية في مصر.

وقال العزاوي في ختام حديثة: تحية للشعب المصري العظيم وجيشه وتحية لروح الرئيس السادات، وتحية للطيارين العراقين الذين شاركو في تلك المعركة ولكل شهداء مصر والعرب الذين بدمائهم الطاهرة استعدنا كرامتنا العربية.