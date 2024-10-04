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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد خسارة السوبر الأفريقي.. مصطفى شوبير يحتفل بخطوبته في أجواء عائلة

خطوبة مصطفى شوبير
خطوبة مصطفى شوبير
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احتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، مساء الخميس، بخطوبته وذلك بعد أيام من خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح. 

ونشر مصطفى شوبير من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام عددًا من الصور لحفل خطوبته وسط أجواء عائلة مميزة .

ويستعد الأهلي لخوض بطولة كأس السوبر المصري، والتي يشارك بها بجانب الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات ألفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى نصف النهائي.

مصطفى شوبير خطوبة مصطفى شوبير النادي الاهلي