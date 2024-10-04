حصاد جلسات مجلس النواب خلال انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني

إعمالاً لنص المادة (115) من الدستور، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (411) لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، حيث تعهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس باستكمال ما بدأه المجلس من صياغات تشريعية تدعم المواطن وتحافظ على حقوقه، وباستكمال الدور الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات ومتطلبات المواطن بموضوعية تامة، ويتوجه بالتحية والتقدير لرئيس الجمهورية على وضعه لأمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار مؤكداً دعم المجلس لجهوده في خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام.

وفي جلساته الإجرائية وافق مجلس النواب على تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ(٢٥) وفقًا للإجراءات اللائحية.

كما هنأ رئيس المجلس رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.

برقية التهنئة

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

أكد فيها أن ملحمة السادس من أكتوبر عام 1973 ستظل علامة فارقة ومؤثرة في التاريخ السياسي والعسكري لمصر والمنطقة، ودرساً عملياً قاسياً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على شبر واحد من أرض مصر... نتذكر من خلالها تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة الذين هانت عليهم أرواحهم الطاهرة الزكية، ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم، فقهروا المستحيل وسطروا أروع صور البطولة التي سجلها التاريخ بحروف من نور ليحيا كل مصري وعربي كريماً مرفوع الهامة فخور بانتمائه لوطنه وأمته.



الجلسات العامة

الثلاثاء 1/10/2024

استهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (411) لسنة (2024) بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (307) لسنة (2024) بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (18) قرار جمهوري باتفاقيات دولية إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، كما أحال رئيس المجلس (11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أُخطرت اللجان النوعية بسحب عدد من مشروعات القوانين بناء على طلب الحكومة.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الحالي، أكد خلالها: أن مجلس النواب يتعهد باستكمال ما بدأه من صياغة تشريعات تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، وكذلك استكمال دوره الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات المواطن ومتطلباته بموضوعية تامة، كما أكد رئيس المجلس أن المنطقة تشهد تحديات وأزمات، أبرزها ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استخدام لسلاح التجويع والحصار والتهجير القسرى ضد الفلسطينيين، وكذلك ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة، وعدوان لا رحمة فيه على المدنيين وينذر باندلاع مواجهة إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة، مؤكداً أن مجلس النواب يشيد بالموقف التاريخي لرئيس الجمهورية في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب يثمن قرار القيادة السياسية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان، وأن المجلس يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي، وتابع رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “إن ليبيا الشقيقة مازالت تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية ومازالت مصر مستمرة في جهودها لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية، وتطرق أيضاً إلى الوضع في السودان وما تواجهه من تحديات وجودية غير مسبوقة ونزاعات داخلية اتسع نطاقها”، مؤكداً أن مصر تسعى دائماً لمد يد العون لأشقائها بوادي النيل وهو التزام الأخ تجاه أخيه، ومصر تدعم كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في السودان، وأكد أن مجلس النواب يثمن موقف القيادة السياسية المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، كما أكد أيضاً رفض مجلس النواب للسياسات الأحادية الأثيوبية المخالفة لقواعد القانون الدولي، مؤكداً أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بأمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له، واختتم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب يؤكد دعمه الدائم لجهود القيادة السياسية لخفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام ومواصلة مسيرة التنمية.

وافق مجلس النواب على إرسال برقية دعم وتأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسياساته على مختلف الأصعدة "الداخلية والإقليمية والعالمية" والتي استهدف بها أمن المواطن والوطن واستقراره، جاء فيها:

"إن مجلس النواب يؤكد على دعمه الكامل ومساندته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها على مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها إعلاء المصلحة العليا للدولة وحماية المواطن، ويثمن جهودكم الحثيثة الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما يشيد مجلس النواب بجهودكم وتحركاتكم الملموسة على الساحة الإقليمية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، وحرصكم على تبني مواقف مصر الثابتة الهادفة إلى دحض الصراعات ونشر السلام، والتي تصب جميعها في الحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري."

في نهاية الجلسة دعا رئيس المجلس الأعضاء الراغبين في تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى لتسجيل أسمائهم بالأمانة العامة للمجلس استعداداً لإجراء انتخابات اللجان النوعية، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التي ستجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس بمقتضاها، وذلك إعمالاً لحكم المادتين (39، 40) من اللائحة الداخلية للمجلس.

الأربعاء 2/10/2024

الجلسة الأولى:

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس رؤساء الأحزاب بسرعة موافاة المجلس "كتابة" باسم من يختاره الحزب ممثلاً لهيئته البرلمانية في المجلس خلال هذا الدور، كما أعلن رئيس المجلس القوائم المبدئية لتشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات عليها قبل الجلسة التالية.

الجلسة الثانية:

أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، ووافق عليها المجلس. ودعا أعضاء اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالاً بأحكام المواد (42، 91، 93) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس.

الجلسة الثالثة:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ"٢٥" بالمجلس، وتوجه رئيس المجلس باسمه وباسم السادة النواب بخالص التهنئة للنواب الذين كان النجاح حليفهم في انتخابات اللجان النوعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد وإنجاز المهام الموكلة إليهم.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 7 أكتـوبر 2024.