تامر حسني: علمت ابني يدعو لكل البلاد العربية

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بتعليم نجله آدم أن يدعي لكل البلاد العربية، وخاصةً بعد الفترة العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية.

ونشر الفنان تامر حسني على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له مع نجله آدم بعد أداء صلاة الجمعة، ليشارك بها جمهوره.

وعلق الفنان تامر حسني على الصورة "بعد ما صلينا الجمعة أنا والأستاذ آدم، وبعد ما علمته يدعي لكل الناس وكل البلاد العربية".

وتابع الفنان تامر حسني منشوره "اللهم انصر أمتنا العربية بأعظم نصر، قولوا امين يارب العالمين".

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ منذ أيام ومستمر حتى الآن.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله خلال الأيام الماضية، بعد القصف الذى استهدف موقعه.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.