إصابة 5 سيدات بائعات سمك بحادث انقلاب تروسيكل في الفيوم

أصيبت 5 سيدات بإصابات متنوعة، اليوم الجمعه، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بطريق الفيوم سنورس الزراعي، أمام قرية عبد العظيم، ونُقلت المصابات الـ 5 إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى تحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بطريق الفيوم سنورس الزراعي ، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب دراجه ناريه " تروسيكل "محمل 5 بائعات سمك، كانوا في طريقهم إلى السوق، وتم نقلهن الى قسم الاستقبال بمستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وتبين أن المصابات في الحادث كانا في طريقهم إلى السوق لعملهن في بيع الأسماك ، ويقمن في قرية عبد العظيم بدائرة قسم شرطة سنورس ، وهن : " لوحظ عبد العزيز " ، 53 سنة، ، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر ، و" كريمه عاشور "، 50 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و " كيداهم عبد الغفار " ، 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، و" عزيزة حسين "، 49 سنة ، مصابة بسحجات وكدمات، و" لطيفه مهران " 50 سنة، ومصابة بسحجات وكدمات وتجمع دموي بالوجه.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.