الصحة العالمية تعطي الضوء الأخضر لأول اختبار لتشخيص فيروس جدري القرود

أعطت منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر لأول اختبار لتشخيص فيروس جدري القرود.

وأكدت المنظمة، في بيان، حسبما أفادت إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية، اليوم /الجمعة/ - أن "التشخيص المبكر لفيروس جدري القرود يسمح بالعلاج والرعاية السريعة، فضلا عن السيطرة على الفيروس"، في حين تسبب الفيروس بالفعل في وفاة ما يقرب من 900 شخص في أفريقيا منذ بداية العام.

وأشار البيان، إلى أن إدراج الاختبار على قائمة الاستخدام الطارئ، يعني سماح منظمة الصحة العالمية لوكالات الأمم المتحدة الأخرى بتوزيعه، كما أن ذلك يمثل ضمانا منها للسلطات الصحية في البلدان المتضررة على فعاليته، وهو ما يساعد في تسريع نشره.

وتوضح منظمة الصحة العالمية "أن قدرات الكشف عن الإصابة محدودة في إفريقيا، ولايزال التأخر في تأكيد الإصابة بالجدري مستمرا، مما يساهم في استمرار انتشار الفيروس".

يذكر أنه في عام 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف حالة مشتبه باصابتها بالفيروس في أفريقيا، وكانت أعلى الاصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ونيجيريا.