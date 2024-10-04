شهداء ومصابون فلسطينيون في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف صاروخي من مُسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الأندونيسي في البلدة.

وأضافت أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلوا جثماني الشهيدين ماجد منتصر محمد الفرا (25 عاما) وأحمد حسام عثمان الطويل (29 عاما) من أسفل ركام منزلين تعرضا لقصف صاروخي من قبل جيش الاحتلال في منطقتي معن والمنارة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.

وأشارت إلى استشهاد الصياد فارس أحمد سعد الله وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصيادين شمال غرب مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة الدعوة شمال شرق مخيّم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41،788 فلسطينيا، وإصابة 96،794 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

