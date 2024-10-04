الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢١٥ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 20 وحتى 26 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على موافقة مجلس الوزراء خلال إجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب، جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.

وخلال هذا الأسبوع شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، في جلسة: "من أجل بيئة نظيفة" والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وبعض أعضاء المجلسين، فضلا عن عدد من قيادات وزارة الزراعة، حيث تم استعراض جهود الحكومة للحفاظ على البيئة، كما شهد وزير الزراعة، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين.

كما عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، لبحث الاستعدادات الخاصة بإنتاج تقاوي المحاصيل، وتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، وخاصة تقاوي المحاصيل، قبل بداية الزراعة بوقت كافي وبأسعار وجودة مناسبة.

وافتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات الاحتفال بيوم الزراعة العربي، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان: نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام، كما افتتح ايضا الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن وزير الزراعة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، بمحافظة الفيوم، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

فيما حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين والمزارعين، بعدم الانسياق وراء شركات وهمية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تعلن عن بيع مساحات من الأراضي الزراعية أو اراضي استصلاح تابعة لوزارة الزراعة، كما كثفت الوزارة، من أنشطتها لدعم المزارعين والمربين والمرأة الريفية على مستوى الجمهورية، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية بداية.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٧ منافذ متنقلة محملة بالسلع والمنتجات الغذائية، من انتاج الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرا بنشاطه خلال شهر سبتمبر في الفترة من 1 وحتى 25 سبتمبر الحالى، حيث تم إصدار 1350 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية.

كما نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز معلومات التغير المناخية، التابع لمركز البحوث الزراعية، رسائل وتوصيات الإنذار المبكر لتوعية وإرشاد المزارعين بالمعاملات الزراعية المناسبة، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كذلك استعرضت الوزارة، تقريرا حول الأنشطة الإرشادية التي نفذتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم تنفيذه من لتقديم الدعم الفني للمزارعين خلال تلك الفترة.

كما نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية احتفالا باليوم العالمي لمرض السعار، ونفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قافلة بيطرية مجانية شاملة لفحص وعلاج الخيول والجمال بمنطقة نزلة السمان بالهرم، حيث تم تحصين أكثر من 1000 رأس من الخيول والجمال والدواب، كما قامت مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات بتكثيف حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بهدف التأكد من سلامة الأغذية.

بينما نظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الإبل احتفالية بمناسبة العام الدولي للإبل، تحت عنوان "الإبل: موروث اقتصادي اجتماعي ثقافي" بمقر التنمية المستدامة بمطروح.

ويتابع مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء خطة تنفيذ مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط، كما نظم مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة للإدارة المستدامة للأراضي والمياه.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، طبعة جديدة من التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية، طبعة ٢٠٢٤.

وخلال هذا الأسبوع أيضا تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سير العمل بعدد من مشروعات الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقريتي: كحك بحري، والشواشنة، بمركز يوسف الصديق، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز أنشطة الإدارة المركزية البساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي خلال شهر سبتمبر الماضي، كذلك استعرضت الوزارة ملخصا حول حصاد أنشطة قطاع استصلاح الأراضي خلال شهر سبتمبر في مجال منع التعديات والارشاد وتطوير الجمعيات وتطهير المساقى والمراوي ومنظومة الاسمدة.

فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم فى جلسة نقاشية استعرض خلالها دور المعمل في دعم منتجي مصدري النباتات الطبية والعطرية، كما شارك أيضا في ورشة عمل للتصديق على تقرير بعثة التقييم الميداني للمعامل المرجعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة، لاعتمادها كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا، كما شارك أيضا فى ورشة عمل حول "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية" والتي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع كلية الزراعة بالمنصورة، كما شارك المعمل أيضا في البرنامج التدريبي حول "مهارات التواصل الرقمى" بمركز البحوث الزراعية، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي تم استلامها خلال هذا الأسبوع ٥٥٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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