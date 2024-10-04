YouTube Shorts تبدأ تحديثات 15 أكتوبر وتزيد مدة مقاطع الفيديو إلى 3 دقائق

قامت منصة يوتيوب بزيادة مدة الفيديو من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق، وسيصل YouTube Shorts بدءا من 15 أكتوبر.

ويعمل TikTok علي منافسة لـ Shorts، للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو مدتها 10 دقائق منذ اكثر من عامين، ومن المتوقع أن يفعل التحديث الجديد مع أي فيديوهات Shorts تكون بشكل مربع أو أطول من حيث نسبة العرض إلى الارتفاع، ولن يؤثرذلك على أي مقاطع فيديو يجري تصويرها قبل اليوم الخامس عشر.

بالاضافة الي ذلك يقوم YouTube بمزيد من التحديثات لفيديوهات Shorts، بما في ذلك معاينة التعليقات في نهاية Shorts، تعمل الشركة على السماح لك بسحب المقاطع عبر YouTube من خلال كاميرا Shorts وإنشاء مقاطع ريمكس.

وأطلق YouTube ميزة الريمكس لأول مرة في أوائل عام 2024، مما يتيح لك تجريد الصوت واستخدام الفيديو كخلفية أو قص جزء منه لاستخدامه في فيديو Shorts أو وضعه خلفية مع إبداعك.

وإذا لم تكن فيديوهات Shorts هي ليست من اختيارك ، فيمكنك تجاوزها ، حيث يقدم YouTube أداة لعرض عدد أقل من الفيديوهات القصيرة، ويمكنك تحديد هذا الخيار من خلال قائمة النقاط الثلاث في الناحية اليمنى الأعلي ، بالرغم من أن YouTube يقول إن التفضيل يستمر مؤقتا فقط.