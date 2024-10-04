عمر مرموش.. نجم الشباك المقبل في أوروبا.. هداف آينتراخت فرانكفورت يكمل عقدة المصريين لـ«هاري كين»

يشهد الموسم الجارى 2024-2025، بزوغ نجم الفرعون المصري الجديد في الملاعب الأوروبية عمر مرموش، الذي يلمع اسمه بألوان زاهية في سماء الدوري الألماني بقميص آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعدما حجز لنفسه مكانًا بين نجوم الكرة العالمية بأدائه المميز وأهدافه الرائعة، ليصبح حديث وسائل الإعلام ومحل إعجاب الجماهير المصرية بشكل خاص والجماهير حول العالم بشكل عام.

يتواجد عمر مرموش ضمن قائمة المنتخب الوطني، التى أعلنها مؤخرًا حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، استعدادًا لخوض مواجهتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويأتى ذلك، امتدادًا لحالة التألق التى يعيشها مرموش فى الفترة الأخيرة مع آينتراخت فرانكفورت فى جميع البطولات، حيث يعد مهاجم النسور هدافًا للفريق فى البوندسليجا والأكثر مساهمة تهديفية بين لاعبى فريقه.

ولم يكتف مرموش بأنه هداف فرانكفورت، بل إنه هداف الدوري الألماني حتى الآن، متفوقًا على نجوم كثر مثل: الهداف الإنجليزى هارى كين مهاجم بايرن ميونخ، فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، سيرو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، ودينيز أونديف لاعب شتوتجارت.

أرقام عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

مرموش الذى يبلغ من العمر 25 عامًا، يتصدر قائمة هدافى الدورى الألمانى هذا الموسم برصيد 6 أهداف بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه كين، كما صنع 3 أهداف أخرى خلال 5 مباريات خاضها فى المسابقة المحلية.

بالإضافة إلى أن مرموش شارك فى مباراة وحيدة مع فريقه فى كأس ألمانيا لم يسجل خلالها لكنه صنع هدفين، كما خاض مباراتين في بطولة الدوري الأوروبي أمام فيكتوريا بلزن التشيكي وبشكتاش التركي، هز شباك الأخير على ملعبه، ليصبح مجموع مشاركاته هذا الموسم حتى الآن 8 مباريات، مسجلًا 7 أهداف، وصانعًا 5 أخرى في مختلف المسابقات خلال معدل دقائق لعب 594 دقيقة.

لفت مرموش الأنظار إليه بقوة فى الفترة الحالية، وبات أحد أفضل لاعبى العالم خلال بداية هذا الموسم، مقدمًا مستوى مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، على الرغم أن موسمه الماضى كان جيدًا، وحقق أرقاما رائعة، ولكن هذا الموسم ظهر عليه التطور بشكل أكبر، ما يؤكد أنه سينتقل إلى ناد كبير من عمالقة أوروبا فى الموسم المقبل.

وأصبح عمر مرموش ضمن تشكيل شهر سبتمبر الماضى فى الدوريات الخمس الكبرى من اخيتار شبكة «Sofascore» المتخصصة فى الأرقام والإحصاءات الرياضية، بعد حصوله على التقييم الأعلى (8.53) بفارق كبير عن جوهرة برشلونة الإسبانى لامين يامال وهارى كين وكول بالمر نجم تشيلسى الإنجليزى والمغربى أشرف حكيمى ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

مرموش يسجل اسمه في سجلات تاريخ آينتراخت فرانكفورت

وذكرت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصاءات، أن مرموش هو أول لاعب فى تاريخ فرانكفورت يسجل 6 أهداف فى أول 5 مباريات بالبوندسليجا، بعدما سجل هدفين وصنع 2 آخرين فى فوز فريقه على هولشتاين كيل، الأحد الماضى بنتيجة 4-2.

ويعتبر عمر مرموش نجم الشباك القادم فى أوروبا من اللاعبين المصريين ليكمل المشوار التاريخى لنجم كرة القدم المصرية محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، حيث صارت الأندية الإنجليزية تتهافت للحصول على خدمات مرموش سواء فى فترة الانتقالات الصيفية والشتوية للعام الماضي، أو الميركاتو الصيفى المنقضي.

مرموش ومحمد صلاح

إذ أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية، على مراقبة ناديى ليفربول وأرسنال، للمهاجم المصرى عمر مرموش، وذلك بعدما أبدى نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير لضم جناح المنتخب الوطني.

ولكن فى موسم انتقالات صيف 2024، كان هناك عرض رسمى من نادى نوتنجهام فورست الإنجليزى بقيمة 20 مليون جنيه إسترلينى للحصول على خدمات صاحب الـ25 عامًا، حيث إن عقده مستمر مع آينتراخت فرانكفورت حتى يونيو 2027، وانضم إليه قادمًا من فريق فولفسبورج الألماني.

وبالتأكيد أن مرموش يضع رحلة صلاح فى الملاعب الأوروبية، مثالًا وقدوة له لتحقيق المزيد من النجاحات، حيث قال مرموش فى وقت سابق عن محمد صلاح: «محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين حول العالم، أتعلم منه كيف أتطور، اللعب معه شعور رائع جدًا».

ومع تألق صلاح وتحقيقه للأرقام القياسية والتاريخية مع ليفربول، جعل المنصات الإعلامية تضع نصب أعينها وتركز بتلسكوب على إنجازات «مو»، متناسية ما يحققه مرموش في الدوري الألماني، ولم يحظ المهاجم الشاب بالاهتمام اللازم من الإعلام الشرقي، الذى لم يهتم جيدًا بما كان يحققه محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور التركى قبل انضمامه إلى الريان القطرى فى الميركاتو الماضي.

عمر مرموش VS هاري كين

وعلى مستوى تسجيل الأهداف، فإن عمر مرموش يسير على خطى محمد صلاح، إذ يمثل عقدة لنجم بايرن ميونخ الحالي هاري كين، بعدما كان الفرعون المصري ينافسه على جائزة هداف الدوري الإنجليزي قبل رحيل كين عن توتنهام في صيف 2023.

وكان الصراع استمر بين صلاح وكين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي فى أكثر من موسم، ليأتي مرموش في الموسم الحالى وينافس الهداف التاريخي لنادي توتنهام، على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الألماني ولكن بقميص بايرن ميونخ، ليكمل عمر مرموش عقدة النجوم المصريين لـ«هاري كين».