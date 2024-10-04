في عيد ميلاد شمس البارودي.. محطات الرحلة من الشهرة والمجد إلي الحجاب والاعتزال

تحتفل اليوم الموافق ٤ أكتوبر، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بعيد ميلادها بعد رحلة فنية قصيرة صنعت فيها اسم فني تبنأ له الكثير بالتربع على عرش النجومية، ولكنها إختارت أن تعتزل وترتدي الحجاب في أواخر عشرينيات العمر، وفى أوج مجدها الفني.



نجومية مبكرة

بدأت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رحلتها الفنية بنجاح لفت الانظار، فكانت تتسم بكل مقومات الفنانة النجمة، وجه سينمائي وقبول وحب الجماهير وقدره على التمثيل، مما أهلها لأن تقدم عدد من الأعمال وتشارك نجوم الصف الأول البطولة مناصفة.

رحلة العمرة والعمر

ذهبت الفنانة المعتزلة شمس البارودي إلي أداء العمرة، وهي الرحلة التى غيرت كل ملامح حياتها، منذ ذلك الوقت وحتي الآن، حيث عادت من العمرة وقد اتخذت قرار بالاعتزال الفني وان ترتدي الحجاب، بالرغم انها كانت تستعد بالتحضيرات لبطولة فيلم جديد.

حسن يوسف الزوج ورفيق الرحلة

فى حديث الفنان حسن يوسف في كل اللقاءات الحوارية، كان دوماً يؤكد أن الفنانة شمس البارودي تركت الفن وهي الأجر الأعلي، حيث كانت تتقاضي ٢٠ ألف جنيه، فى الوقت الذي كان يتقاضى أقرانها ٤ آلاف جنيه.

وتابع الفنان حسن يوسف أن الفنانة شمس البارودي تركت الفن فى أوج النجومية، واستغنت عن كل الأموال والأضواء والشهرة وتفرغت للعباده وأسرتها والأولاد.

اعتذار عن الأعمال التي شاركت بها

نشرت الفنانة شمس البارودي اعتذار عن الأعمال التي شاركت فيها، والتي تشعر فيها أنها تغضب الله، وذلك لأنها كانت تريد أن تبدأ حياتها بشكل مغاير.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة شمس البارودي عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الشياطين والكره، رحلة حب، فرقة المرح، الشجعان الثلاثه، الرجل الاخر، وكان الحب، رحلة العمر".