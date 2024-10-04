بسبب تعافي الدولار.. الذهب يتوقف عن الارتفاع مسجلا 2660 دولارا للأونصة

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا طفيفا خلال تداولات اليوم الجمعة، ولكن تبقى تداولاته عرضية في نطاق محدد منذ بداية الأسبوع، حيث تنتظر الأسواق اليوم صدور تقرير الوظائف عن الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من شأنه أن يحدد مستقبل تحركات الذهب خلال الفترة القادمة.

افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات اليوم عند المستوى 2655 دولار للأونصة ليرتفع بنسبة 0.2% ويسجل اعلى مستوى عند 2667 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2660 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

سيطر التذبذب والتحركات العرضية على أداء الذهب خلال هذا الأسبوع ولكنه يظل يتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي عند 2685 دولارا للأونصة.

توقف الذهب عن الارتفاع هذا الأسبوع بسبب التعافي الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية والذي ساعد على الحد من مكاسب الذهب ليتجه المعدن النفيس إلى التداولات العرضية.

بينما تميل تداولات الذهب للصعود اليوم بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تبقي أسعار الذهب متماسكة بسبب الطلب على الملاذ الآمن عالمياً. حيث يعتبر الذهب هو الاستثمار الآمن في الأسواق في أوقات عدم اليقين السياسة والمالي.

من المقرر صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وهي السبب وراء التداولات الهادئة للذهب، حيث ينتظر المستثمرين فحوى البيانات قبل اتخاذ مراكز مالية على الذهب. ومن المقرر أيضا أن يتحدث رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن في وقت لاحق من اليوم.

إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية قوية اليوم سيعمل هذا على دعم مستويات الدولار الأمريكي الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى عمليات البيع لجني الأرباح، بعد أن استقر بالقرب من أعلى مستوياته لفترة من الوقت.