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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رهبان فرنسيس ودعوا حياتهم مدافعين عن إيمانهم.. تعرف عليهم

ارشيف
ارشيف
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فقدت رهبنة الفرنسيسكان علي مر العصور العديد من رجالها من رهبنة القديس فرنسيس الأسيزي من أجل الإيمان في مصر بين عامي ١٢٠٠ م و ١٣٠٠، وهم:


1. الأب فرنشيسكو دا سبوليتو الفرنسيسكاني، استشهد في دمياط، في سنة 1288م
2. الأب فرنشيسكو الفرنسيسكاني، استشهد في الإسكندرية في سنة 1300م
3. الأب يوحنا الفرنسيسكاني، استشهد في الإسكندرية في سنة 1300م
4. الأب مونالدو الفرنسيسكاني، استشهد في الإسكندرية في سنة 1300م
5. الأب توما الفرنسيسكاني، استشهد في الإسكندرية في سنة 1300م
6. الأب جيوفاني مارتينوسي الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة في سنة 1345م
7. الأب ليفين الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة 1345م
8. الأب نيكولا من مونتي كورفينو الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة 1358م
9. الأب فرنشيسكو نابولي الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة1358م
10. الأب بطرس الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة1358م
11. الأب جوفاني من أتيو الفرنسيسكاني، قطعت رأسه في القاهرة سنة1359م
12. الأب أنطونيو دا روزاتا الفرنسيسكاني، قطعت رأسه، في صعيد مصر سنة 1368م
13. الأب فرنشيسكو بترو دا بيشينو الفرنسيسكاني، استشهد في دمياط سنة1369م
14. الدياكون جيوفاني الفرنسيسكاني، شطر إلى نصفين في القاهرة سنة 1370م

 

 

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