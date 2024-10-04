رئيس "زينية الأقصر" يتابع أعمال مشروع الصرف الصحي تمهيدا لافتتاحه.. صور

تفقد العميد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، آخر الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي لمركز الزينية بحري تمهيداً لافتتاحه بنهاية الشهر الجاري، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم لمتابعة المشروعات التنموية وسير أعمال مشروعات الصرف الصحي والمخططات الزمنية المعدة بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، للانتهاء منها حسب التوقيتات المحددة.

رئيس الزينية يتفقد أعمال توريد المحابس وتركيب خزان الحماية

وقام الهواري، بالمرور على أعمال توريد المحابس وتركيب خزان الحماية من المطرقة المائية الذي يتم بواسطة شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، تمهيداً لافتتاح وتشغيل مشروع صرف صحي الزينية بحري، مضيفاً أنه جاري العمل في توصيل خطوط الخروج والدخول بمحطة الرفع الرئيسية بالزينية بحري، كما تم الانتهاء من الجزء الأخير من خط الطرد بطول ١٢٠ مترا وتنفيذ الغرف الخاصة بالغسيل وتوصيله إلى المحطة.

وأضاف رئيس مركز الزينية، أنه جرى أيضا تنفيذ أعمال تجفيف للمياه الجوفية بشارع حسب الله وتجهيزه للحفر، وتوصيل بعض الشوارع الفرعية بخطوط الطرد الرئيسية بالمدينة، وتوصيل واحد كيلو متر من المواسير قطر ٢٠٠ ملي الخاصة بوصلة هذه الشوارع، كما تم نقل خط مياه الشرب بقرية الزينية بحري -شارع حسب الله وتغيير مساره لأعتراضه مسار خط الصرف الصحي وتم توصيل الوصلات الخاصة بالمنازل.

افتتاح مشروع الصرف الصحي بالزينية نهاية الشهر

وأكد الهواري، على سير أعمال المشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة، مشيراً إلى أنه تم تكثيف أعمال خطة مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية لضمان سيرها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لإنهائها فى أقرب وقت، حيث قامت الشركة المنفذة بزيادة ورديات العمل لإنهاء المشروع وبدء تشغيله نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتجرى كافة الأعمال، تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينية، والمهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية بالمركز، والمهندس وائل حجاجي مدير مشروعات الأقصر بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، وحسب الله أحمد محمد مدير مشرفين تنفيذ بالشركة المنفذة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، وحنان محمد يوسف رئيسة قرية الزينية بحري.

كما يتم عقد اجتماعات متتالية بالتزامن مع تكثيف جولات المرور، في ضوء متابعة سير أعمال المشروعات القومية ونسب التنفيذ لكل مشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة، حضرها مسئولو شركة مياه الشرب، ومسؤولي الصرف الصحي بالهيئة بقيادة المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري دردير مدير تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والمهندس محمد ماهر حسن مهندس التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى بالزينية.

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