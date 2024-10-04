استعراضات فلكلورية تزين عروس القناة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 24

شهدت عدة مواقع بمحافظة الإسماعيلية، عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، والذي تقيمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة

حديقة الشيخ زايد تستقبل النيل والشرقية والأردن وبورسعيد

فعلى أنغام السمسمية استقبلت حديقة الشيخ زايد مجموعة من العروض الفنية للفرق المشاركة، وقدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم فقراتها الغنائية المميزة منها "يا عين صل، نخل عالي، الغلة غلتنا، ع الغالي، ليلة حلوة، يا ما دقت، مصر يا غالية" بجانب عزف مقطوعة الضوء الشارد. وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها "حصان الشرقية، السقايين، الحوايا، فرح شرقاوي"، تدريب الفنان أحمد واصف.

وبلوحات فنية تحكي موروث الشعب الأردني قدمت فرقة المغير راحوب استعراضها التراثي "العرس الأردني" مقدمة طقوس الأفراح من الحنة والزفاف برقصات شعبية مميزة، والفرقة بقيادة عصام العودات، وتدريب محمد صياحين.

كما قدمت فرقة القلوب البيضاء فقرات "الصعيدي، الفرح، تراث المحافظات" تدريب كابتن سامي البرنس، واختتمت العروض بفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بعدد من الرقصات الفلكلورية التي تميز المدينة الباسلة منها "يا طير يا رمادي، شباب البحر، الخلالة، آه يا لالي" بقيادة محمد أبو صالح.

عروض فلكلورية للفرقة الرومانية والوادي الجديد والحرية السكندرية وأسيوط بحديقة الخالدين

وفي حديقة الخالدين قدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية رقصات "الخوزام، البلح، البداية، بجانب موال شعبي واحاتي"، تدريب محمد عبد الله. وشهدت الحديقة عرضا للفرقة الفلكلورية الرومانية STEJARELUl بعروض تتميز بالقوة والأصالة والتنوع.

اعقب ذلك عرض فني لفرقة الحرية السكندرية بقيادة الفنان نصر الدين محمد وقدمت فقرات "بنات بحري، صيادين، حلاوة شمسنا إهداء للفنان محمود رضا، الزفة، تحيا مصر"، كما قدم عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة عمرو عبد المحسن وتضمن فقرات "العصاية، الغزل، التنورة".

فلكلور الجزائر وحلايب على مسرح نادي الأسرة

وعلى مسرح نادي الأسرة قدمت فرقة ذوو الهمم التابعة لهيئة قناة السويس رقصات "البمبوطية، السمسمية، التنورة، الصعيدى"، أعقبه عرض فرقة بارود الأغواطي الجزائرية ورقصات منها "خروجو الخيالية، بسم الله بدينا، الزين العربي، أصحاب البارود"، كما شهد المسرح عرضا لفرقة الشباب والرياضة بفقرات "السمسمية، الفلاحي، الحجالة، بتغنى لمين، النوبي، كل الشعوب"، وفي الختام قدمت فرقة حلايب للفنون الشعبية عرضا شمل رقصات من تراث الجنوب ومنها فقرات "سيرة وبي بوب والهوسيت".

لوحات فنية من أسوان والإسماعيلية وإندونيسيا بنادي الدنفاه

وفي نادي الدنفاه قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية رقصات عروس القناة الشهيرة ومنها "الصيادين، بتغني لمين يا حمام، التنورة، الضمة، البدو، سمسميتي"، تدريب الفنان عمرو عجمي.

واستقبل النادي عرضا فنيا لفرقة بوتري كنانة الإندونيسية وفقراتها التي تركز على تقديم الرقصات الإندونيسية التقليدية منها "ناري بيرينج، أسمرادانا، ماوميري".

وبفلكلور أسوان والنوبة المبهج شهد النادي عرضا لفرقة أسوان للفنون الشعبية تضمن فقرات "الأراجيد، الكف، التاتا، النجرشاد، السوق"، بقيادة شعبان حسين، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال استعراضات "شقاوة شطنا، الجرادل، السمسمية".

شاطئ الزهور يشهد استعراضات فرق المنيا وراجستان الهندية والعريش

وشهد مسرح شاطئ الزهور بمدينة فايد عروضا فنية متنوعة، لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد توني وفقراتها الصعيدية الشهيرة، مع التراث السيناوي الذى قدمته فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف، واختتمت العروض بعرض فني لفرقة راجستان للفنون الهندية التي قدمت رقصات متنوعة من الفلكلور المميز للولاية بمصاحبة الآلات الموسيقية التقليدية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين يديره الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتكريم عدد من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي بالكثير من الأعمال والبصمات الفنية المميزة.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي والإدارة العامة للفنون الشعبية، برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين. وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.

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