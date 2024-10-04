ads
الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال فشل في تنفيذ الاجتياح البري أكثر من 10 مرات

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أحمد سنجاب، مراسل القناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة، التي استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني خاصة في القطاعات الثلاثة الأوسط والشرقي والغربي.

وأوضح «سنجاب»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القطاع الغربي شهد بالساعات الماضية سلسلة من الغارات العنيفة، إذ إن الاحتلال أصدر بيانا جديد يطالب بإخلاء عدد من المدن بالقطاع، وبعض البلدات في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى بلدات أخرى في قضاء مرجعيون.

وتابع: «القطاع الغربي هو ساحة عمليات، في ظل المحاولات المستمرة، من قبل جيش الاحتلال للدخول برا إلى الأراضي اللبنانية»، لافتا إلى أننا باليوم الخامس منذ الإعلان عن بدأ العملية البرية في لبنان.

وأكد أن جيش الاحتلال فشل في التوغل برا إلى الأراضي اللبنانية بعد قيام المقاومة الإسلامية تحديدا عناصر حسب الله في لبنان باستهداف هذه القوات التي حاولت التقدم بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الاحتلال حاول التقدم أكثر من 10 مرات حتى الآن ولكنه فشل، إذ إن الهجمات تركزت في 4 بلدات العديسة وكفر كلا وبلدتي يارون ومارون الرأس.  

الاحتلال إسرائيل لبنان الاحتلال الإسرائيلي البري