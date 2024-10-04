«الدولية لدعم فلسطين»: العدوان على غزة ولبنان وحشي وغير مسبوق

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن لبنان يتعرض للقصف العدواني العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدوان وحشي وغير مسبوق، وتتحلل بموجبه دولة الاحتلال من كل قواعد القانون الدولي.

وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مقهى شعبيا في مخيم طولكرم، كون أنه يعتبر الأكثر اقتضابا بالسكان في الضفة الغربية، مما أودى باستشهاد ما يزيد عن 25 شهيدا، وإصابة 25 أخرين بجراح مختلفة من بينهم أطفال وعائلات كاملة.

وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن عمليات البحث عن جثامين الشهداء وأجزائهم الممزقة جراء العدوان الإسرائيلي مستمرة حتى الآن، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مخيم طولكرم، كون أن المخيمات تعتبر الخزان الثوري للشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال تريد قتل واستهداف المقاومين والمدنيين دون أي رادع.

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في عملياتها العسكرية دون الالتزام بالحد الأدنى من قواعد القانون الدولي للإنسان التي تفرض قواعد محددة، فضلا عن أن دولة الاحتلال تقصف دون مراعاة التميز بين المدنيين وغير المدنيين، كما لم تراع مبدأ الضرورة العسكرية وتقليل الضرر العارض».

