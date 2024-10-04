طلب إحاطة بشأن تدهور الأحوال في الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو

تقدم النائب هاني مصطفي خضر عضو مجلس النواب وعضو لجئة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئـيس مجلـس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزيــر الشباب والرياضة بشأن تدهور الأحوال في الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو.

وقال النائب إنه تم دعم الاتحاد بمبلغ 20 مليون جنيه للتجهيز والإعداد للدورة الأولمبية باريس 2024، وبالرغم من ذلك تم تأهيل لاعب واحد فقـط ولاعـب آخـر بالكوتـة القارية ولم يحقـقا أي شـيء، كما أنه علـى مسـتوى البطـولات العالمية لم يشـارك الاتحاد في بطولـة العالم للناشـئين أو بطولة العالم للسـومو.

وتابع النائب: على المستوى المحلي فإن قاعـدة اللعبة بالجودو أوشكت على التلاشي من المحافظات وذلك نتيجة لعدم إقامةبطولات محلية بشكل منتظم بالإضافة إلى وعدم وجود خطة نشـاط محلي واضـح.

وأضاف: "قام المسـؤولون عن الاتحاد بتقليص الجمعية العمومية خلال استبعاد أندية من محافظة المنوفيـة تشـارك بالبطـولات ولديها قاعـدة ممارسـة مثـل أندية ملـيج وجمهورية شبين وبركة السبع وذلك على مرأى ومسمع من مسؤولي الشباب والرياضة.

وأوضح: قام الاتحاد أيضا بتقديم دعم مالي قـدره 30 ألف جنيه لأحد الأندية على الرغم مـن اقتـراب الانتخابات وهـو ما يعتبر رشوة انتخابية.

وطالب عضو مجلس النواب بمناقشة لجنة الشباب والرياضة لطلب الإحاطة الخاص بتدهور الأحوال في الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو".