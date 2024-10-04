غدا.. مكتبة مصر الجديدة تناقش "شخصية مصر الدولية والصراع الإقليمي"

تنظم مكتبة مصر الجديدة، بالتعاون الملتقى الثقافي العلمي الثاني ، يوم غد السبت، في تمام الرابعة والنصف ندوة حول "الحضارة المصرية القديمة" و"شخصية مصر الدولية والصراع الإقليمي"، بحضور كل من الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي ، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

يشارك في الندوة الدكتور محمود عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، جامعة الغردقة، والدكتورة عائشة عبد العال، أستاذ ورئيس قسم التاريخ، بكلية البنات بجامعة عين شمس، والدكتورة سلوى بكير، مدير عام الخرائط الطبوغرافية المساحة الجوية، الدكتور أحمد الفقي، مدرس مساعد بأكاديمية الدلتا للعلوم بالمنصورة، الدكتورة عزيزة البدوي، باحثة دكتوراة بكلية التجارة بجامعة عين شمس.