لافروف يدعو إلى رفع العقوبات عن أفغانستان وإعادة أصول كابول الوطنية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الجمعة/ إن واشنطن وحلفاءها يمنعان إعادة إعمار أفغانستان، داعيا إلى رفع العقوبات وإعادة أصول كابول الوطنية.

وأكد لافروف -خلال الاجتماع السادس لصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى كثافة الاتصالات بين روسيا وأفغانستان، مشددا على موقف بلاده الساعي لحل مختلف المعضلات في كابول، عبر منصة موسكو وبمشاركة دول الجوار، منوها بأن هذه الآليات بالتناغم مع مختلف الآليات الأخرى تساهم في الوصول إلى النتائج المرجوة.

وأوضح أن السلطات الأفغانية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة إنتاج المخدرات، وأحرزت تقدما في هذا المجال، حيث تقلصت حقول زراعة المخدرات بنسبة 95% مقارنة بالعام الماضية.



ولفت وزير الخارجية الروسي إلى وجود أكثر من 23 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مؤكدا أن موسكو سوف تقدم المساعدات الغذائية لكابول، فضلا عن دعمها تطوير العلاقات التجارية والإنسانية، وكذلك دعم كابول في ملف مكافحة الإرهاب.

