«القومي للمرأة» يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر

هنأ المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وأبطال القوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

واكد المجلس القومي للمرأة على أن هذا النصر سوف يظل شاهدا على قوة و صمود الشعب المصري وشجاعته وكفاءة وبسالة قواته المسلحة، حيث حفر الجيش المصري نصره الخالد بحروف من نور يوم 6 أكتوبر 1973، والتي تعد واحدة من أهم حروب هذا العصر وفيها تحررت أرض مصر الغالية.

كما تقدم المجلس بخالص التحية والتقدير الى كل زوجة وابنة وأم ضحت بالغالى والنفيس فصار شهيداً في سبيل نصر الوطن، وكي تنعم مصر وأبناءها في كل محافظاتها وربوعها بالأمن والسلام.