بالصور.. بيطري الأقصر تشدد حملاتها على المطاعم استعدادا للموسم السياحي

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، جهودها لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها بالأسواق، استعداداً للموسم السياحى الجديد، وفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن والهيئات المعنية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال بيع اللحوم والدواجن ومحال الجزارة والمطاعم على مستوى المراكز والمدن.

وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل لجنتي تفتيش بالاشتراك والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، ومباحث التموين، للمرور على محال بيع اللحوم والمطاعم والكافيتريات لضبط اللحوم والدواجن ومصنعات الدواجن بمدن إسنا والأقصر.

ضبط ٤٩ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

وأضاف لطفي، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٤٩ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير عدد ٥ محاضر جنح، كما تم ضبط 10 كيلو دواجن، و3 كيلو مصنعات لحوم متغيرة الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، مشدداً على تكثيف أعمال لجان التفتيش خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم السياحى الجديد.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بحملة للمرور على محلات بيع الجزارة ومحلات بيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة والثلاجات، بمشاركة مدير المتابعة بمركز أرمنت ومرافق أرمنت الحيط، وإدارة التموين بأرمنت والدكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر أرمنت، وشرطة البيئة والمسطحات ومفتشي الأغذية.

تحرير 17 محضرا بأرمنت

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٧ محضرا، عبارة عن (١٠) محاضر عدم وجود شهادات صحية و(٣) محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و(٣) محاضر غير مستوفى للاشتراطات الصحية، كما تم ضبط عربة محملة بزيوت مجهولة المصدر كمية ٣٠ جركن بلاستيك وتم تسليمها لإدارة التموين لاتخاذ اللازم، كما تم تحرير محاضر للمخالفين وجرى عرضها على النيابة العامة.

حملات الطب البيطري (1)

حملات الطب البيطري (2)

حملات الطب البيطري (3)

حملات الطب البيطري (4)

حملات الطب البيطري (5)

حملات الطب البيطري (1)

حملات الطب البيطري (2)

حملات الطب البيطري (6)

حملات الطب البيطري (7)

حملات الطب البيطري (8)

حملات الطب البيطري (9)

حملات الطب البيطري (10)

حملات الطب البيطري (11)

حملات الطب البيطري (12)

حملات الطب البيطري (13)

حملات الطب البيطري (14)