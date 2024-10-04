محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد

بعث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وجاء في البرقية: "يسعدني أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لإنتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة ".

وأضاف: "بهذه المناسبة المجيدة والذكري الخالدة والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة والذي قدم رجالها أرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن يسعدني أن أتقدم لكم بصادق شكري وتقديري للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة بتقديم كل غالٍ ونفيس فداء للوطن من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سائلين المولي عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام".

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.