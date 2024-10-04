متحدث أمريكي: إدارة بايدن ترى أنه من المناسب لإسرائيل مواصلة الهجوم البري والجوي على حزب الله

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أنه من المناسب لاسرائيل أن تواصل هجماتها البرية والجوية على حزب الله اللبناني في الوقت الحالي. وأعرب ميلر - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية عن رغبة بلاده في نهاية المطاف أن ترى وقفًا لإطلاق النار وحلًا دبلوماسيًا، موضحًا أنه من المستحيل تحديد المدة التي قد تستغرقها إسرائيل للقضاء على البنية التحتية لحزب الله.

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن اعتبر أنه بالإمكان تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال عن مدى ثقته بإمكانية حدوث ذلك: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة.. أعتقد أنه بإمكاننا تجنبها".. مضيفا: "لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به، الكثير الذي يتعين علينا القيام به حتى الآن".

