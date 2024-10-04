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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: واشنطن لم تدن هجوم إسرائيل البري على لبنان بل تشجع توسيعه

لافروف
لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم توجه إدانة إلى إسرائيل على هجومها البري على لبنان، بل تشجعها في الواقع على توسيع منطقة العمليات العسكرية.

وقال لافروف في منشور له على الموقع الإلكتروني للدائرة الدبلوماسية الروسية وأوردته وكالة "سبوتنك": "إن أساليب الاغتيالات السياسية التي أصبحت ممارسة شبه روتينية هي أيضا مثيرة للقلق الشديد، كما حدث في 31 يوليو في طهران، وفي 27 سبتمبر في بيروت، وبعد أن بدأت إسرائيل غزوها البري للبنان ليلة الأول من أكتوبر، لم يكن هناك أي رد ولم يصدر عن الإدارة الأمريكية كلمة إدانة لهذا العمل العدواني ضد دولة ذات سيادة، وبالتالي فإن واشنطن تشجع في الواقع حليفتها في الشرق الأوسط على توسيع منطقة العمليات العسكرية".

إسرائيل لبنان لافروف