خبير: بعض اتهامات القرصنة بين أمريكا والصين غرضها «الدفاع»

قال الدكتور حسين العمري، خبير الذكاء الاصطناعي، إن الاتهامات بين الصين وأمريكا بشأن القرصنة والتجسس موجودة دائمًا، وأحيانًا الاتهام يكون وسيلة للدفاع، مؤكدًا أن أمريكا تتجسس على الصين والصين تتجسس على أمريكا.

وأضاف «العمري»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حجة الأمريكان دائمًا أنهم يصل إليهم تقارير بأن هناك هجمات على شركات أمريكية من قبل قراصنة مدعومين من قبل الحكومة الصينية، وهذا الشيء ترفضه وتنفيه دائمًا الصين بان هناك تجسسا من جانبها على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع خبير الذكاء الاصطناعي: «سيرفرات تخزين شركات الاتصالات الأمريكية تضمن معلومات مهمة عن المستخدمين وعن الحكومة والجيش الأمريكي فالوصول أو القرصنة عليها شيء يضر بأمريكا؛ لأنها تتضمن معلومات حساسة ويمكن ان يتم نقل هذه المعلومات عن طريق تطبيقات عديدة تستخدم في اختراق سيرفرات نظام التشغيل».