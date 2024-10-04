محافظ الجيزة يشدد علي الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وهطول الأمطار

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار والوقوف على الحاله النهائية للمعدات والشفاطات وفرق العمل لتنظيم الأدوار وتحديد خطط التمركز بكافة قطاعات المحافظة للتعامل الفوري مع اي موجات للتقلبات المناخية مع تنفيذ إجراءات تطهير مخرات السيول وشبكات صرف الأمطار وتجهيز خطط الطوارئ والإنتشار بالنقاط الساخنة.



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء بإجراء المراجعة الدورية لأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين مشدداً على أنه لن يسمح بأي تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر.



واكد النجار علي تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل جهة وإتصالها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وعرض البيانات الواردة من الجهات المعنية بالأرصاد الجوية للتعامل الفورى مع أى تحذيرات فى هذا الشأن.

تكليفات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي وجه خلاله المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تخصيص كل منهم ليوم إسبوعيا للقاء المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم وسرعة البت بها، مشددا على ضرورة الاعلان بالوحدات المحلية عن موعد تلك اللقاءات لتمكين الراغبين من عرض المشكلات والطلبات الخاصة بهم.



وخلال اللقاء أوضح المحافظ إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة لتسعير مقابل الأنشطة الإدارية والتجارية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن وتقييم ذلك المقابل بناءا على أهمية الموقع المقامة به، مشددا على منع التعديات الخاصة بالمحال والمنشات التجارية ومعارض السيارات وعدم الموافقة على تحويل النشاط السكنى لأي عقار أو وحدة للنشاط التجاري دون إستيفاءها لكافة الإشتراطات التى تضمن تحقيقها لأمن وسلامة المستخدمين وعدم إضرارها بمحيطها وخدمات المرافق المتصلة بها.



وخلال الإجتماع شهد محافظ الجيزة عرض موقف المتغيرات المكانية ومنظومة الشكاوى الإلكترونية حيث أكد على الحضور سرعة الإستجابة لكافة الشكاوى والمعالجة الفورية لها، والتعامل مع كافة حالات المخالفة الخاصة بالمتغيرات المكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا متابعته الشخصية لموقف الخطة الإستثمارية للمحافظة ومعدلات تنفيذ المشروعات الخاصة بكل جهة لضمان تحقيق أقصى إستفادة من المخصصات المتاحة لتحقيق النفع لمواطنى المحافظة، مشيرا إلى عقد لقاء دورى لمناقشة أية معوقات فى هذا الشأن وبحث سبل معالجتها لضمان تحقيق المستهدف من مشروعات الخطة وفق الجداول الزمنية دون تأخير.



وكلف النجار مديرية الرى بتكثيف التعاون مع رؤساء المراكز والمدن لتطهير الترع والمصارف بنطاق القرى بشكل دورى تفاديا لتراكم المخلفات بها وحفاظاً علي المظهر الحضاري.



كما ناقش المحافظ مع مدير مديرية الصحة سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى مركز ومدينة أطفيح من خلال تحسين ورفع كفاءة العمل بمستشفى أطفيح ومد المستشفى ودعم أقسامها بالأجهزة والمعدات اللازمة لضمان تحقيق أهداف المستشفى فى تقديم خدمة علاجية مناسبة للمترددين عليها من أهالى المدينة.



كما بحث النجار مع مدير مديرية الأوقاف عدد من الإجراءات المقرر تنفيذها لإسترداد الأراضى والمنشأت (ملكية المديرية ) و المتعدى عليها وإعادتها لحيازة المديرية، كما وجه بسرعة مخاطبة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بنطاق المحافظة لسرعة حصر المساجد المقامة بكل مدينة لتمكين المديرية من ضمها للمديرية وتوليها مسؤلية إدارتها وتنظيم الأنشطة والفعاليات التى تتم بها.