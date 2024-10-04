متابعات ميدانية لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية لتنظيم فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج تنمية الأنسان وترسيخ الهوية المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين.



ونظمت مديرية الزراعة بالمحافظة ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بدبركى وقد تم مناقشة عدة موضوعات هامة للنهوض بالقطاع الزراعي وكيفية معالجة الأمراض ومنها السياسة الصنفية لمحصول القمح هذا العام ومرض السعار و أعراضه والعلاج منه ، وكذا التعرف على أهميه التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والتربية الأمنه للدواجن بالريف وإقامة المشاريع الزراعية الصغيرة بالريف حفاظاً على الثروة الحيوانية والنهوض بها.



كما قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم ندوة إرشادية بقرية كفر داود بالسادات وبناحية قرية زاوية رزين مع صغار المربين وطلاب المدارس عن مرض السعار وخطورته وكيفية التعامل مع حالات العقر وأهمية التحصين ضد المرض كما تم التحدث عن التوكسيبلازما وكيفية الوقاية منها، فيما تم الكشف والعلاج ورش الحيوانات للقضاء على الطفيليات الخارجية وتقديم العديد من الخدمات المجانية للأهالي مجانا، بالإضافة إلى تنظيم قافلة بيطرية العلاجية مجانية بمركز تلا قرية كفر السادات ( بجوار مدرسة كفر السادات للتعليم الأساسي) لتقديم خدمات العلاج المتنوعة وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح .

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