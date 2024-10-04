"أوقاف الإسكندرية" تطلق القافلة الدعوية الداخلية من مسجد محمد موسي بالهانوفيل

انطلقت اليوم الجمعة ٤ أكتوبر القافلة الدعوية الداخلية من مسجد محمد موسي بالهانوفيل إدارة أوقاف العجمي بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الالكترونية والشيخ محمد بلال مدير الإدارة وعدد من المفتشين والسادة الأئمة.

وبدأت القافلة الدعوية بانعقاد مقرأة الأئمة وقراءة سورة الملك، ثم مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي كلمته للائمة، قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الوزارة: “علينا أن ندرك المرحلة التى تمر بها البلاد وحجم الأمانة التى حملنا إياها، والتى تتطلب منا بذل كل جهد من أجل النهوض بمجتمعنا وتحقيق الأمن الفكري والمجتمعي لأبناء المجتمع بما يعود بالنفع ويحقق الاستقرار لأبناء شعبنا”.

وأكد أن دور الإمام يزداد أهمية في هذه المرحلة خاصة بالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، فعلينا أن نحقق دورنا تجاه أبناء وطننا لنبني إنساناً على قدر من الوعي و القيم والأخلاق التى ترقى بها الأمم والشعوب وننمي روح المواطنة والوفاء للأوطان بما يحقق حمايته من اي خطر يهدده، وعلى كل منا أن يقوم بدوره تجاه وطنه ودينه.

كما وجه في التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية تجاه النشء والشباب وبذل أقصى طاقة موجها أن أطفال اليوم هم شباب الغد وشباب الغد هم قادة المستقبل فلنحرص على تاهيلهم على بصيرة ووعي بدينهم والحب لأوطانهم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف لمايولونه من اهتمام بالقرآن وأهله والحرص الشديد على تنمية الوعي الديني الصحيح وغرس روح المواطنة والقيم لدى فئات المجتمع من أبناء الوطن الحبيب مصر.

وجدير بالذكر أن وكيل الوزارة سيعقد لاحقا لقاء الأطفال الأسبوعي لإشعارهم بأهميته وتكريم المتميزين منهم بمسجد محمد موسي بالعجمي، هذا وقد قام بجولة مرورية على مساجد الإدارات المختلفه للاطمئنان على جاهزية المساجد وتفقد بعض المساجد التى بها صيانة وترميم وكذا المساجد التى انتهت عملية الترميم بها ومنها مسجد اللواء كمال حسني بإدارة أوقاف برج العرب والذي كلف فضيلته الدكتور حسن عبد الله مدير إدارة أوقاف برج العرب لافتتاحه اليوم.

وجاء ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وفي اطار الدور المنوط بوزارة الأوقاف من خلال مديرية أوقاف الإسكندرية في المبادرة و برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وتحت إشراف وحضور الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية.