"الرعاية الصحية" توقع اتفاق شراكة مع "الأطباء" لتوطين فكر التدريب والتنمية المستدامة

أكد الدكتور خالد سمير وكيل غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد اتفق على المضي قدما في برامج التدريب المكثفة مع كل أصحاب المصلحة داخل مواقع الغرفة وداخل العديد من المؤسسات الصحية القائمة.

كشف سمير في تصريحات صحفية له اليوم، أن الغرفة وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع النقابة العامة للأطباء، مشيرا أن التوقيع شهده الدكتور أسامة عبد الحي ومن الغرفة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة.

أوضح وكيل الغرفة أن الشراكة تهدف إلى توطين فكر التدريب والتنمية المستدامة لكل الكوادر الطبية ويشرف بشكل مباشر على كل هذه الأنشطة مدير التنمية المستدامة والتدريب الدكتور محمد الحيني ويشرف على هذه المنظومة الدكتور خالد سمير سمير ممثلا عن الغرفة.

أكد الدكتور خالد سمير، أن الكورسات المتخصصة تهدف إلى تنمية كل الأمور الإدارية وتتخصص في التمويل والاستراتيجيات والتواصل ودراسات الجدوى والكثير من الأمور التي تحتاجها كل المؤسسات الصحية للتنمية المستدامة وتطوير الأعمال.

أوضح سمير أن الكورسات ثلاثة مستويات: المستوى الأول بالمجان مدعوم بالكامل من خلال الغرفة والمستوى الثاني مدعوم أيضا ولكن على العضو المشترك دفع مبالغ مالية بسيطة والمستوى الثالث وهو المتقدم بأسعار مقبولة للغاية وفي متناول معظم الكوادر الطبية.

أكد أن أول كورس يبدأ في الثامن من أكتوبر الجاري وسيستمر مرتين في الشهر على مدار العام الجاري ، والعام المقبل 2025 .