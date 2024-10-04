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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صلاح عبدالله يدعم لبنان برساله مؤثرة: "فيها أهلي وأحبابي.. لبنان يا الله"

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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دعم الفنان صلاح عبدالله دولة لبنان، بعد الهجوم البري الذى تم من قبل العدوان الإسرائيلي، وبدأ منذ أيام، ومستمر حتي الآن.

ونشر الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره له من لبنان  ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان صلاح عبدالله 

وعلق الفنان صلاح عبدالله على الصورة "اكتر بلد روحتها وحبيتها واشتغلت فيها مسرح وفيديو وسينما".

وتابع الفنان صلاح عبدالله رسالته "لي فيها احباب وأصدقاء اعتبرهم اهلي، ولا املك الان غير الدعاء لها ولهم، لبنان يا الله".

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ منذ أيام ومستمر حتى الآن.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله خلال الأيام الماضية، بعد القصف الذى استهدف موقعه.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.

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