البحيرة خلال أسبوع.. افتتاح معرض دمنهور للكتاب وتكريم لاعب المنتخب لكرة اليد للكراسي

شهدت محافظة البحيرة، خلال الأسبوع الحالي العديد من الأحداث التي تصدرت الشارع البحراوي، وكان أبرزها افتتاح معرض الكتاب بدمنهور في نسخته السابعة تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور للكتاب في نسخته السابعة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض دمنهور للكتاب في نسخته السابعة.

يُقام المعرض الذي تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتى 11 أكتوبر 2024، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والثقافة والفن.

ويضم المعرض الحالي في نسخته السابعة 25 دار نشر ويشمل العديد من القطاعات.

محافظ البحيرة تكرم سامي السبعاوي لاعب منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة

كرمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، يوم الثلاثاء الماضي، البطل سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي، ابن قرية لقانة بمركز شبراخيت، لاعب منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة والمتوج بلقب بطولة العالم لأول مرة.

وجاء التتويج بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، ضمن البطولة التي استضافتها مصر الأسبوع الماضي.

يذكر أن هذه النسخة هي الثالثة من بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة. واستضافت مصر النسخة الثانية من البطولة في عام 2022، حيث حصل المنتخب المصري على المركز الثاني آنذاك والميدالية الفضية، فيما استضافت البرتغال النسخة الأولى من البطولة.

كشف غموض العثور على جثة حارس خاص مكبلة بالحبال

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، غموض العثور على جثة حارس خاص ملقاة بأرض زراعية، مكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل في قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وتبين أن وراء هذه الجريمة البشعة عاملين من مدينة المنصورة، حيث قاما بارتكاب الجريمة انتقاماً من المجنى عليه، بسبب اعتقادهما أن المجنى عليه كان وراء طردهما من العمل داخل الورشة التي كانا يعملان فيها.

قرارات عاجلة لمحافظ البحيرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي

شددت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين والحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية، مع التأكيد على توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، تكثيف العمل بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضي أملاك الدولة بالإضافة إلي تكثيف جهود المحافظة فى مكافحة حرق قش الأرز.

ووجهت محافظة البحيرة بقيام كل رئيس مركز ومدينة بتقسيم المدينة إلي قطاعات بالتنسيق مع نواب رؤساء الوحدات المحلية للمرور على القطاع الزراعي بشكل دوري ويومي للقضاء على ظاهرة حق قش الأرز، مؤكدة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع تحرير المحاضر للمخالفين، كما وجهت بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة والوحدات المحلية والرئدات الريفيات وكافة الجهات المعنية للتعريف بخطورة حرق قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء والتي سيتم مواجهتها بكل قوة وحزم، مع التوعية والتعريف بأهمية تحقيق عائد مادي من خلال بيع قش الأرز.

كما شددت محافظ البحيرة، بتكثيف جهود الوحدات المحلية فى ملف النظافة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمدن ومراكز المحافظة، مع إمكانية تحقيق الإستفادة الإقتصادية من تدوير المخلفات، مواجهة ومنع أى مظهر من مظاهر التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها فى المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لأى حالة تبوير أو تشوين أو تجريف أو بناء يتم بشكل غير قانوني حفاظا على الرقعة الزراعية، رفع درجة الإستعداد لإستقبال موسم الشتاء والأمطار والتنسيق بين شركة مياه الشرب والوحدات المحلية لتنظيف وتطهير مطابق وصفايات الأمطار مع قيام مديرية الطرق وبالتنسيق مع الوحدات المحلية بسرعة رد الشىء لأصله بكافة الشوارع والميادين قبل بدء فصل الشتاء.

واكدت على تفعيل كافة إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء، وخاصة بالمصالح والمنشأت الحكومية، مع تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية وتشديد الرقابة لضبط ورفع الإشغالات والمخالفات والتأكد من التوصيلات الكهربائية، مع تفعيل كافة الإجراءات القانونية حيال سرقة التيار الكهربائي مع عمل تقرير يومي بما تم من إجراءات.

ووجهت محافظ البحيرة بدراسة الخطة الاستثمارية الجديدة بشكل جيد والوقوف على الجدوى والعائد الاقتصادي واحتياجات المواطنين منها لتنفيذها على الوجه الأكمل والأمثل.