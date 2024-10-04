الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 24 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أكثر من 24 فلسطينيا من مدينة الخليل وبلدة "بيت أمر" بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه صاحب الاعتقالات حملة تفتيش وتخريب واسعة لمنازل المواطنين، والاعتداء على بعض الشبان بالضرب والتنكيل بهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: قصي القصراوي، ورائد شاهر الأطرش، وجميل الجمل، ويزن وزوز، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

على الصعيد ذاته.. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إجراءاتها على الحواجز العسكرية وأغلقت مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تغلق مداخل مدينة الخليل، ومداخل بلدات: (الظاهرية، دورا، السموع، فرش الهوى، رأس الجورة، الفحص، عبدة، بني نعيم، كرمة، الظاهرية، الحرايق)، وكافة الطرق المؤدية الى الشارع الالتفافي الذي يربط كافة البلدات مع مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، بالإضافة الى الحواجز العسكرية على بعض المداخل الفرعية، كما تفتش مركبات المواطنين وتعيق حركة المارين.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت إجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعلى الحواجز الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، والتي يتعرض خلالها المواطنون إلى التنكيل والإهانة على يد جنود الاحتلال ومجموعات المستعمرين المسلحين.