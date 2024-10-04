التحقيق في إصابة 3 أشخاص بالاختناق بالمعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بندب الادلة الجنائية، لفحص حريق شب داخل احدى الشقق السكنية، مما أسفر عن اصابة 3 اشخاص بالاختناق جراء تصاعد الادخنة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأصيب 3 أشخاص بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمعادي، وتم اسعافهم.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة وألسنة النيران، من داخل احدى الشقق السكنية، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم السيطرة على الحريق.

وتبين بالفحص أن الحريق شب داخل وحدة سكنية بالطابق الأولي، داخل عقار مكون من 4 طوابق وتمام الإخماد، ومنع امتداده للمجاورات، وأسف عن اصابة 3 اشخاص بالاختناق.