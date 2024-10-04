ads
الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل زراعة البحيرة يتابع العمل بجمعية جنبواي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في جمعية جنبواى بمركز ايتاى البارود.

ووجه الدكتور حسنى عطية، بتوجيه الدعم اللازم من أسمدة ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر مع الجمعيات الزراعية وضرورة حل المشاكل التي تواجه المزارعين على الفور.

وخلال الزيارة، قام وكيل الوزارة بمتابعة عمليات توزيع الأسمدة والتأكد من سيرها بانسيابية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالحصر الفعلي للمحاصيل وضرورة تحديث قواعد البيانات بدقة، وتوفير الدعم لمستحقيه من المزارعين.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور حسنى عطية عزام على أهمية تطبيق معايير الجودة والتميز في عمليات توزيع الأسمدة، مشدداً على أهمية التعامل الحسن مع المزارعين وضرورة توفير الدعم المستمر لهم.

 

 

البحيرة الجمعيات الزراعية توزيع الأسمدة زراعة البحيرة محافظة البحيرة مركز ايتاي البارود وكيل زراعة البحيرة