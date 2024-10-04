وكيل زراعة البحيرة يتابع العمل بجمعية جنبواي

أجرى الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في جمعية جنبواى بمركز ايتاى البارود.

ووجه الدكتور حسنى عطية، بتوجيه الدعم اللازم من أسمدة ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر مع الجمعيات الزراعية وضرورة حل المشاكل التي تواجه المزارعين على الفور.

وخلال الزيارة، قام وكيل الوزارة بمتابعة عمليات توزيع الأسمدة والتأكد من سيرها بانسيابية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالحصر الفعلي للمحاصيل وضرورة تحديث قواعد البيانات بدقة، وتوفير الدعم لمستحقيه من المزارعين.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور حسنى عطية عزام على أهمية تطبيق معايير الجودة والتميز في عمليات توزيع الأسمدة، مشدداً على أهمية التعامل الحسن مع المزارعين وضرورة توفير الدعم المستمر لهم.