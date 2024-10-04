الكشف على 1263 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في قرية جزيرة نكلا بالبحيرة

نظم فريق القوافل الطبية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية في قرية جزيرة نكلا بشبراخيت، خلال يومي الأربعاء والخميس من الثاني والثالث من أكتوبر 2024، وأسفرت عن الكشف على 1263 مواطنًا بفضل وجود 10 عيادات طبية تخصصية.

وقدمت القافلة خدمات صحية متنوعة تشمل الكشوفات الطبية في تخصصات متعددة، مثل الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، تنظيم الأسرة، العظام، الجلدية، الأسنان، والرمد، بالإضافة إلى ذلك، توفرت خدمات معامل الدم والطفيليات وأجهزة الأشعة والسونار، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي وصرف الأدوية مجانًا.

وتأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الرعاية الصحية في المناطق النائية، وتجسيدًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتحت إشراف الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامح عبداللطيف.