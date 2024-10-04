الأنبا عمانوئيل يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تقدم الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بخالص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والقادة، والضباط، والجنود، أبطال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الأنبا عمانوئيل عياد في تهنئته: "إن هذا اليوم العظيم يذكّرنا بقوة وعظمة جيشنا المصري الباسل، الذي لم يتوانَ يومًا عن حماية الوطن، والدفاع عن كرامته وسيادته على أراضيه. جيش مصر، بعزيمته التي لا تنكسر، يُعد حصنًا منيعًا لوطننا الغالي، رافعًا راية النصر والكرامة على مر العصور.

داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا على، بالخير واليُمن والبركات، ونتمنى لمصرنا الحبيبة أن تواصل تحقيق مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع. حفظ الله مصر وجيشها العظيم، رمز القوة والكرامة، وكل عام وأنتم بخير وسلام".