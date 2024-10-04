رئيس جامعة المنيا يُتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية للمدن الحامعية، لمُتابعة إجراءات اعمال التسكين للطلاب المُغتربين، والاطمئنان على مدى توفير الاحتياجات اللازمة واللائقة لهم داخل السكن الطلابي.

هذا بالإضافة إلى تفقده لمبنى الإسكان الفندقي تحت الإنشاء، للطلاب الوافدين والمصريين بكل من المدينتين الجامعيتين، احداهما للطالبات داخل الحرم الجامعي، والاخرى للطلبة بمدينة الاخصاص، لتقديم ارقى مستوى من الخدمات لهم.

رافق رئيس الجامعة خلال زيارته التفقدية، الدكتور أبو هشيمة السيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مدحت عثمان، استشاري الأعمال المعمارية، والدكتور باسم عبد الحكيم، امين عام الجامعة، والدكتورة سمية محروس، مدير عام المدن الجامعية.

شملت الزيارة تفقد غرف الإقامة، ومحتويات الأثاث، والصالات الرياضية، وصالات الأنشطة الطلابية، والمكاتب الإدارية.

وجَّه رئيس الجامعة، بتكثيف الجهود من قبل العاملين بالمدن الجامعية، بتقديم افضل الخدمات للطلاب؛ حفاظاً على استقرار إقامتهم، وترسيخاً لجهود الجامعة في دعم مسيرة العملية التعليمية، وتحقيق معايير الجودة في الخدمات المُقدمة، لمساعدة الطلاب على النجاح والتميز في دراستهم.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمباني الاسكان الفندقي، لأداء عملها بكفاءة عالية.

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