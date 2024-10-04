الأنبا بولا يلتقي القنصل العام المصري بلوس أنجلوس لبحث سبل تعزيز التواصل

التقى الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا، السفير حسام الدين علي، القنصل العام المصري بلوس أنجلوس، والمستشار أحمد أنور، نائب القنصل العام.

وجاء ذلك بحضور الأب إيليَّا بشرى، راعي كنيسة السيدة العذراء، بلوس أنجلوس، والدكتور سمير غطّاس، أمين المجلس الرعّويّ بالكنيسة.

وبدأ اللقاء بالترحيب والتعارف من قِبل السفير، ثم تمت مناقشة ودّية عن هموم المهاجرين، وسبُل تعزيز التواصل المشترك بين القنصليّة المصرية، والكنيسة الكاثوليكية، كطريق لتذوق الواقع الأمريكي، لما لديها من مؤسسات تعليميّة، ومجتمعيّة في مختلف المجالات، ولا سيّما الحضور الرعوي؛ إذ يبلغ تعداد الكاثوليك بولاية كاليفورنيا حوالي اثني عشر مليونًا كاثوليكيًا، بالإضافة إلى مؤمني الكنيسة الكاثوليكيّة الشرقيّة.

كذلك، دار الحوار حول ضرورة تفعيل مبادئ الأخوة المشتركة، كما أشار الزائر الرسولي في حديثه إلى الحديث واقع خبرة الكنيسة الكاثوليكيّة في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، شكر الأنبا بولا السفير، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة.