رئيس جامعة المنيا يعقد اجتماعًا بالهيكل الأكاديمي لـ"الأهلية" لمتابعة انتظام الدراسة

عقد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماعًا بالهيكل الأكاديمي للجامعة الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء كليات الجامعة الأهلية، وأمين عام الجامعةواعضاء هيئة التدريس المشاركين بالعملية التعليمية بالفصل الدراسى الاول، بمقر الجامعة بمدينة المنيا الجديدة؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بكليات وبرامج الجامعة الأهلية، والوقوف على المتطلبات التي تحتاجها، لإتاحة كافة السُبل وتقديم تعليم مُتميز للطلاب المُلتحقين بها، على مستوى من الكفاءة والجودة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة، على استمرار جامعة المنيا الأهلية، بأداء عملها بأفضل صورة، استكمالًا لخُطتها ورؤيتها التي وُضعت منذ إطلاقها، وحتى العمل بكامل طاقتها، لتلبية الهدف من إنشائها، وتحقيق رؤية قيادة الدولة المصرية، بمُواجهة التحديات التكنولوجية المُتسارعة، وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي، لكونها نموذجاً لثقافة جامعات الجيل الرابع.

وأشار الدكتور فرحات، إلى سرعة إعلان الجداول الدراسية على الطلاب، وإعداد الجداول الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بناءً على نظام الساعات المعتمدة طبقاً للوائح الكليات، مضيفاً سيادته بجاهزية المعامل، وإعداد متطلباتها الشاملة، لضمان جودة التعليم المُقدم.

كما وجه رئيس جامعة المنيا، بتيسير مُتطلبات واحتياجات الطلاب، مع تواجد المُرشد الاكاديمي بكل كلية، لمُساعدتهم، والرد على استفساراتهم، وتوسيع قاعدة الأنشطة الطلابية من خلال مكاتب رعاية الطلاب، لصقل مهارات الطلاب، وتنفيذ العديد من الفعاليات التي تلبي ميولهم ورغباتهم وتُسهم في بناء شخصيتهم الجامعية.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة المنيا الأهلية، تضم كليات: "الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة " برنامج الصيدلة الإكلينيكية فارم D "، والهندسة " برنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية" والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاج الطبيعي، وبرنامج العلاقات العامة والاعلان".

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