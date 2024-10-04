بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، وجاءت نص برقية التهنئة كالآتي:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها، وتعضيدها، ودعمها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا العظيم، وأن يحفظ الله القدير مصرنا الغالية من كل سوء. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

الأنبا إبراهيم إسحق

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر