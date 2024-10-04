رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

أرسل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هنأ الرئيس فيها بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، ومرور 51 عاماً على تحقيق أعظم الانتصارات ونقاط التحول في تاريخنا المعاصر، لبداية وبناء دولة وطنية ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.

جاء ذلك في نص البرقية التي أرسالها رئيس الجامعة لتقديم التهنئة للرئيس بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة المنيا من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب، لتقديم أصدق التهاني بانتصارات أكتوبر.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للفريق أول القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وجميع أبناء القوات المسلحة من ضباط وجنود، وجميع أبناء الجامعة ومنتسبيها بهذا اليوم المجيد من أيام مصر الذي سيبقي خالداً في ذاكرة الوطن جيلاً بعد جيل.

وأكد د. فرحات أن حرب أكتوبر ستظل دوماً دليلاً على عزيمة المصريين وتمسكهم بسيادتهم على أراضيهم وكرامتهم، وبرهاناً على شجاعة وبطولات أبنائه الذين جادوا بأرواحهم فداءً للوطن ليفرضوا واقعاً جديداً يشق طريق السلام والاستقرار، وصولاً لبناء الجمهورية جديدة.

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