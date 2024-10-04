دفن حسن نصر الله في مكان سري مؤقتًا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله أن الأمين العام الراحل حسن نصر الله دُفن "مؤقتا كوديعة" في مكان "سري"، وذلك بعد أن نفى الحزب اللبناني الأنباء حول تشييع جثمانه اليوم الجمعة.

جاء هذا النفي بعد تقارير من هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله يُخطط لتشييع نصر الله، الذي اغتيل في غارات إسرائيلية على مقره تحت الأرض في الضاحية الجنوبية.

وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، أن "لم يتم تحديد موعد لتأبين السيد ولا يوجد أي شيء محدد في هذا الإطار".

في سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، سيقوم بإمامة المصلين في صلاة الجمعة في طهران، تزامنًا مع مراسم تأبين نصر الله.

كما أضافت الوكالة الإيرانية "ارنا" أن المراسم ستقام في مصلى الإمام الخميني في طهران، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذها أبطال المقاومة الفلسطينية في غزة.