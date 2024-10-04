ترامب يفتح النار على بايدن بسبب النووي الإيراني

انتقد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي جو بايدن بعد تصريحاته الأخيرة التي نصحت بعدم استهداف إسرائيل للمواقع النووية الإيرانية. وصف ترامب تعليق بايدن بأنه "ليس الإجابة الصحيحة"، معتبرًا أنه يعبّر عن خطر كبير يواجه الولايات المتحدة.

خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال ترامب: "هذا هو أغرب شيء سمعته على الإطلاق. أكبر خطر لدينا هو النووي. بيانه يعني من فضلك اتركوا برنامجهم النووي وشأنه". وأضاف أن إيران قريبة من امتلاك أسلحة نووية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

تصريحات ترامب تأتي في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين إيران وإسرائيل، حيث أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ نحو إسرائيل، وهو الهجوم الذي انتهى بسرعة. في المقابل، أكد بايدن على حق إسرائيل في الرد، لكنه شدد على ضرورة أن يكون الرد متناسبًا.

وفي سياق انتقاداته، أشار ترامب إلى أن الهجوم على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كان هو في السلطة، محذرًا من أن فوز كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة قد يؤدي إلى "حرب عالمية ثالثة". واعتبر أن الإدارة الحالية تفتقر إلى القيادة الحقيقية في وقت تتصاعد فيه الأزمات العالمية.

كما انتقد ترامب بايدن وهاريس لعدم استجابتهم بشكل فعال للأحداث الجارية، مؤكدًا أن العالم يواجه خطرًا كبيرًا تحت إدارتهم.