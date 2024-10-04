الإسكندرية في أسبوع.. افتتاح فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الأبرز

تصدر افتتاح فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، أحداث الأسبوع في محافظة الإسكندرية.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، والتي تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، برئاسة الناقد الفني، الأمير أباظة، وتحمل اسم النجمة "نيللي"، حيث أقيم حفل الافتتاح في القاعة الكبرى، بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من صناع السينما من النجوم المصريين والعرب والأجانب.

وخلال كلمته، قال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "من أرض الإسكندرية حاضنة الفنون، وعلى ضفاف البحر المتوسط، ومن مكتبة الإسكندرية، منارة الثقافة، يُضيء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، شمعته الأربعين، ليؤكد مجددًا دوره الرائد على خارطة المهرجانات الدولية، فبعد رحلة استمرت أربعة عقود، أصبح هذا المهرجان ملتقى لإبداع السينمائيين الشباب، وبوتقةً للأفكار، ومحفزًا للحوار بين الثقافات، وسفيرًا للسينما المصرية والعربية في العالم".

وتابع وزير الثقافة: "في هذه الدورة الاستثنائية، نحتفي بتراثنا السينمائي الغني، ونستشرف آفاقًا جديدة، فنحن لا نحتفل بالأفلام فحسب، بل نحتفل أيضًا بالقصص التي تحكيها، والأحلام التي تحملها، والشعوب التي تجمعها".

وأعرب وزير الثقافة، عن تفاؤله بأن يظل المهرجان، في خضم هذه التحديات، صوتًا للعقلانية والحوار، يدعو إلى التسامح والتفاهم بين الشعوب والثقافات، كونه بمثابة رسالة أمل نوجهها إلى العالم، بأن السينما قادرة على تغيير العالم، وأن الحلم بواقع أفضل لا يزال ممكنًا.

وفي كلمته أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن المهرجان يُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، باعتباره منصة جادة لتبادل المعرفة والثقافة السينمائية والخبرات بين صناع السينما حول العالم.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن التنوع الثقافي الذي يتميز به مهرجان الإسكندرية السينمائي يُعبر عن الطابع الذي تميزت به الإسكندرية عبر العصور المختلفة، فهذه المدينة العريقة متعددة الثقافات نشأت على مبادئ التواصل وقبول الآخر والتعايش بين كل الثقافات والحضارات والأديان، فأصبحت ملتقى لمختلف الحضارات والثقافات، مثل الثقافات اليونانية والإيطالية والفرنسية، وانصهرت تلك الثقافات لتخلق بيئة متفردة، ساعدت فى تشكيل وجدان العديد من الفنانين السكندريين، الذين تركوا بصمة فى تاريخ الفن المصري والعالمي، مثل: عمر الشريف، ويوسف شاهين، وديميس روسوس، وفي الجيل الجديد، فرح الديباني، وغيرهم من المبدعين الذين حملوا ثقافة التعايش، وتقبل الآخر، ونقلوا صورة مشرفة للعالم عن مدينتهم.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن للفن دور كبير فى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بمختلف ثقافاتهم وفئاتهم العمرية، حيث تُقدم الدولة المصرية كل الدعم، وتسخر كل الإمكانات للأعمال الفنية الهادفة التي تساهم فى عرض وحل المشاكل التي تشغل المجتمع.

حيث إن الجمهورية الجديدة تسعى لبناء الإنسان المتزن والمفيد لمجتمعه، ومن هنا كانت مبادرة "بداية" لبناء الإنسان التي نعمل حاليًا من خلالها لنشر الوعي وتنمية ثقافة الشباب المصري خاصة، والمجتمع المصري بشكل عام.

كما حرص وزير الثقافة، على تكريم عدد من النجوم، في مقدمتهم: النجمة "نيللي"، بمنحها درع المهرجان، والفنان لطفي لبيب، والناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي، ومن النجوم الأجانب:الممثلة الإيطالية، إيزابيل أدرياني، والفرنسية، آن باريلود، بمنحهم الميدالية الذهبية للمهرجان.

محافظ الإسكندرية يتفقد سير الحركة المرورية بشارع توت عنخ آمون بمنطقة سموحة

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم وضع الحركة المرورية بموقف ١٥ مايو بشارع توت عنخ آمون بسموحة، لإعادة تخطيط المنطقة ووضع حلول مرورية عاجلة لتسهيل الحركة المرورية بها، و إزالة إشغالات الطرق المعيقة لحركة المرور ، كما أكد سيادته على ضرورة زيادة عدد أتوبيسات النقل العام لتخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين .

هذا وقد تفقد الحديقة أمام محطة قطار سيدي جابر ، ووجه بضرورة رفع كفاءة الحديقة لتكون متنفس طبيعي للمواطنين ، كما طالب سيادته الجهات المعنية بتقديم الرسومات التوضيحية المقترحة لتطوير الحركة المرورية بشارع توت عنخ آمون أمام محطة قطار سيدي جابر و كيفية استغلال الحديقة .

وخلال الجولة التفقدية ، كلف محافظ الإسكندرية رئيس حي شرق وجميع الجهات التنفيذية المعنية بإزالة كافة إشغالات الطرق وتعديات المقاهي والأكشاك المخالفة وفصل جميع وصلات سرقة التيار الكهربائي بشارع الريادة بمنطقة سموحة بالإضافة لتحرير غرامات فورية للمخالفين ، موجهًا بضرورة المرور الدوري على الشارع للتأكد من عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

جاء ذلك بحضور ، نائب المحافظ ، والسكرتير العام المساعد ، ومدير إدارة المرور، و مدير إدارة شرطة المرافق، ورئيس حي شرق ، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ الإسكندرية يتابع مع نائب وزير الصحة والسكان معدلات تنفيذ مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية"

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية الطبية بالمحافظة وعلى رأسها مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية _والتي أصبحت مشروعًا قوميًا_ يستهدف حل القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، مما يسهم في خلق جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية هي أول محافظة نفذت المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، وحققت معدلات تنفيذ متميزة بها، مثمنًا دور وزارة الصحة وجميع الجهات المعاونة الفعال في دعم القطاع الطبي، والارتقاء بجميع الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية.

وأكد سيادته أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري وخاصة بالمناطق النائية.

هذا وتناول اللقاء، الحديث عن استعدادات محافظة الإسكندرية لاستضافة "اليوم العالمي للمدن" في 31 أكتوبر 2024، حيث أكد السيد الفريق أحمد خالد على التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتكثيف التجهيزات والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث العالمي، وإظهار الإسكندرية بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

والجدير بالذكر أن مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية" تهدف إلى حل قضية السكان بشكل جذري من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طوال الألف يوم الأولى من عمره والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين، بالإضافة إلى توعية الأسرة بالمفاهيم الصحية مثل: أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضًا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل، وكيفية الاهتمام بالطفل خلال 1000 يوم الذهبية.

محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعًا مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN- HABITA

في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12" في شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات" والذي يسبقه استضافة محافظة الإسكندرية للاحتفال بيوم المدن العالمي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ تحت شعار (*الشباب يقودون العمل المناخي من أجل المدن*) والذي يستهدف تسليط الضوء على التحديات الحضرية في العالم وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ الخطط الحضرية للمدن.

عقد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد اجتماع مع السادة مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN- HABITAT

وممثلي وزارة التنمية المحلية لمتابعة الترتيبات والاستعدادات الجارية على كافة المستويات الفنية واللوجستية لاستضافة الإسكندرية لهذا الحدث العالمي مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات لتظهر الإسكندرية بالمظهر اللائق بها عالميًا.

وأكد سيادته أن الإسكندرية مدينة حاضنة للحضارات ولدينا العديد من التجارب والنماذج والإنجازات الناجحة التي ستتم مناقشتها خلال الفعاليات على مستوى الموضوعات والملفات.

ومن الجدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، كما يركز اليوم العالمي للمدن على مفهوم ”مدينة أفضل، حياة أفضل“، فكل عام، يتم اختيار موضوع مختلف ضمن ذلك المفهوم للتركيز عليه ويتم اختيار مدينة مضيفة للاحتفال العالمي الذي يوافق يوم ٣١ أكتوبر، وهذا العام تم اختيار محافظة الإسكندرية لاستضافة هذا الحدث العالمي بمكتبة الإسكندرية.