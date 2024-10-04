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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيق عاجل في إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع بعقار بـ6 أكتوبر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول إصابة  فتاة سقطت في ظروف غامضة من الطابق الرابع بعقار في منطقة 6 أكتوبر، واستعلمت على الحالة الصحية للمصابة، كما استمعت إلى إفادات أهلية الفتاة وشهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة لمعرفة أسباب سقوطها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقطت في ظروف غامضة من علو 

البداية بتلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي مصابة إثر ادعاء سقوطها من علو.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى الموقع المشار إليه، وتبين من خلا الفحص أن الفتاة سقطت من الطابق الرابع من العقار، ولم يعرف سبب سقوطها، واستمعت إلى أقوال أهلية المجني عليها الذين أفادوا أن اختلال توازنها هو السبب في سقوطها.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للتأكد من إفادة أهلية المجني عليها وأنه ليس هناك شبهة جنائية وراء إصابتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحقيق عاجل اصابة فتاة سقطت الطابق الرابع بعقار بـ6