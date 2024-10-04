"العمل الإنساني وتأثيره على المجتمع" ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة ثقافية تحت عنوان: "العمل الإنساني وتأثيره على المجتمع"، مساء أمس الخميس، بمقر المكتبة.

شارك فى اللقاء كل من المستشار الدكتور ضياء الزعيري، والكاتب حسام أبو العلا، والشاعر أحمد إبراهيم جاد، والمستشار صالح شرف الدين، والدكتورة رشا كامل رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة، والكاتب زينهم البدوي، والإذاعي عاصم عبدالفتاح القاضي، والدكتور علاء العسكري، والدكتور الصاوي أحمد، وأدارت المناقشات الدكتورة سهام الزعيري.

قدم اللقاء الكاتب يحيى رياض يوسف مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، قائلا إن العمل الإنساني هو محور الخير والسلام وانتشار العدل بين أفراد المجتمع، فالعمل الإنساني يجعل الجميع متساويين ويؤدي إلى إزالة الطبقات المجتمعية، وبالتالي ينتشر العدل وتسود المحبة بين الآخرين.

وتابع: العمل الإنساني يعمل على تكوين شبكات اجتماعية وترتيب الأولويات ومساعدة الفرد على اتخاذ القرار السليم وإنارة الفكر واتساع العقل إلى مفاهيم أكثر إيجابية تجاه الآخرين وتجاه المجتمع، فالعمل الإنساني أمر مهم جدًا للبشرية سواء للفرد أو للمجتمع فهو سلوك يقضى على الكراهية والعنف ويؤكد على مبادئ السلام النفسي والراحة والتسامح ويؤكد على كل التعاملات الإيجابية بين البشر مما يؤثر إيجابيًا على المجتمع.

فعندما يرى الإنسان تقديرًا لدوره واحتراما لكرامته فإن هذا يزيد من احساسه بالانتماء للمجتمع الذى يعيش فيه، وإنطلاقًا من المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، التى أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ففى هذا السياق الثقافي أقيمت هذه الندوة تماشيا مع المبادرة الرئاسية.